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الصحة العالمية: السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا «دلتا» أكثر انتقالا من سابقاتها

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الصحة العالمية: السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا «دلتا» أكثر انتقالا من سابقاتها الصحة العالمية: السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا «دلتا» أكثر انتقالا من سابقاتها

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كشفت منظمة الصحة العالمية أن السلالة «الهندية» المتحورة لفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»،المعروفة باسم «دلتا» أكثر انتقالا مرتين مقارنة مع سابقاتها، وفقا لما قالته كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، التي ذكرت أن السلالة موجودة حاليا في أكثر من 85 دولة.

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه النسخة من الفيروس تنتقل بشكل أكبر، كما أن معظم اللقاحات التي تستخدم حاليا في العالم تبدو فعالة لمنع السير الحرج للمرض على الأقل.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

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