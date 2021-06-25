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حي وسط الإسكندرية: عقار العطارين المنهار صادر له قرار ترميم منذ 4 سنوات لم ينفذ (صور)

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كشف مصدر مسؤول بحي وسط الإسكندرية، عن أن عقار العطارين المنهار صدر بشأنه قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، إلا أنه لم ينفذ.

وأضاف المصدر أن العقار المنكوب مأهول بالسكان ومكون من 5 طوابق، مؤكدا أن قوات إدارة الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو مصابين.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجار البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض.

البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور
البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور
البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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