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الإعلان عن موعد انطلاق تصوير واسم الجزء الجديد من سلسلة Transformers

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الإعلان عن موعد انطلاق تصوير واسم الجزء الجديد من سلسلة Transformers الإعلان عن موعد انطلاق تصوير واسم الجزء الجديد من سلسلة Transformers

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أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا والمخرج ستيفن كابل جونيور عن موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers، كما قررا أن يحمل الفصل الجديد اسم Transformers: Rise of the Beasts.

وسيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهور عائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز.

وسيكون الفيلم من إخراج ستيفن كابل جونيور وبطولة أنتوني راموس ودومينيك فيشباك، وسينطلق في دور العرض في شهر يونيو 2022.

ويطلق الفيلم الذي سيحمل اسم «Transformers: Rise of the Beasts» في دور العرض في شهر يونيو 2022 وهو من إخراج

ستيفن كابل جونيور..استنادًا إلى شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers..وهو من بطولة أنتوني راموس، دومينيك فيشباك.

المصرى اليوم

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