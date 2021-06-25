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الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق لعقد قمة مع

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الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق لعقد قمة مع روسيا الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق لعقد قمة مع

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فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على عقد قمة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لاقتراح قدمته فرنسا وألمانيا، واعتبرت بولندا ودول البلطيق إن ذلك سيبعث برسالة خاطئة مع تدهور العلاقات بين الشرق والغرب.

وقالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، في بروكسل، إن زعماء التكتل البالغ عددهم 27 لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن القمة، مضيفة كانت مناقشات موسعة جدا ولم تكن سهلة، ولم يكن هناك اتفاق، معربة عن أملها أن يبدي القادة الأوروبيون المزيد من الشجاعة بشأن هذه القضية.

وتوقفت اجتماعات القمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس عام 2014 وفرض الغرب عقوبات عليها.

وذكر رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا بعد انتهاء الاجتماع في بروكسل كان الرأي المشترك لكثير من القادة الأوروبيين عدم تغيير الموقف من ، وقرروا عدم عقد قمة مشتركة مع موسكو.

وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا، في ختام اليوم الأول للقمة الأوروبية، أكدوا فيه على ضرورة التعاون مع روسيا في عدد من الملفات، وفي الوقت نفسه لم يستبعدوا فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم خيارات حول إمكانية اتخاذ إجراءات ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية، وأكد قادة الاتحاد الأوروبي على انفتاح الاتحاد على التعاون مع روسيا في عدد من القطاعات والمجالات التي تعكس اهتمامات الاتحاد ومصالحه، وأهمها المناخ والبيئة والصحة وقضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، مثل الاتفاق النووي الإيراني والأزمة السورية والملف الليبي.

المصرى اليوم

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