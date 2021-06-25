موسكو عن فشل انعقاد قمة روسية- أوروبية: الاتحاد الأوروبي أصبح «رهينة لأقلية عدوانية»

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أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أسف بلاده إزاء قرار المفوضية الأوروبية إعداد حزمة جديدة من العقوبات بحق روسيا وعقد القمة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ولا يزال مهتما بتطوير العلاقات العملية مع بروكسل، وأكد أن موقف بوتين المبدئي يقضي بأن موسكو مستعدة للمضي قدما في هذه المسألة إلى النقطة التي يكون فيها الطرف الآخر مستعدا للوصول إليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الاتحاد الأوروبي أصبح «رهينة لأقلية عدوانية»، فيما اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات له اليوم بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق، مؤكدا الدفاع عن جزيرة القرم بكافة الوسائل بما فيها العسكرية.

فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على عقد قمة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لاقتراح قدمته فرنسا وألمانيا، واعتبرت بولندا ودول البلطيق أن ذلك سيبعث برسالة خاطئة مع تدهور العلاقات بين الشرق والغرب.