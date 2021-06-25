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وزير الخارجية الفرنسي: هناك أهمية للحوار مع خاصة في مجال الرقابة على التسلح

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وزير الخارجية الفرنسي: هناك أهمية للحوار مع روسيا خاصة في مجال الرقابة على التسلح وزير الخارجية الفرنسي: هناك أهمية للحوار مع خاصة في مجال الرقابة على التسلح

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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن هناك أهمية للحوار مع ، خاصة في مجال الرقابة على التسلح، رغم الخلافات القائمة بينها والغرب.

واضاف لودريان مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس، اليوم الجمعة: من المهم التحدث مع روسيا لأنها دولة كبرى وجارة.

وتابع: نحتاج إلى علاقات مستقرة وواضحة معها، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطوير الحوار مع روسيا على المستوى الرفيع، وفقا لما فعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن في لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفشل قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على عقد قمة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لاقتراح قدمته فرنسا وألمانيا، واعتبرت بولندا ودول البلطيق أن ذلك سيبعث برسالة خاطئة مع تدهور العلاقات بين الشرق والغرب.

المصرى اليوم

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