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تحذيرات من موجات مدمرة في إفريقيا بسبب

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تحذيرات من موجات مدمرة في إفريقيا بسبب فيروس كورونا تحذيرات من موجات مدمرة في إفريقيا بسبب

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قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، إن إفريقيا تشهد عودة مدمرة لعدوى كورونا الذي ستتجاوز ذروته موجات سابقة في وقت تعاني دول القارة من أجل تطعيم حتى نسب صغيرة من سكانها، مضيفة مع الزيادة السريعة في عدد الحالات وتزايد أنباء الإصابات الخطيرة بالمرض، تهدد الموجة الأخيرة بأن تكون أسوأ موجة تشهدها إفريقيا حتى الآن.

وشجعت مويتي الحكومات في إفريقيا على القيام بالمزيد لتسهيل حصول الأفراد على الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية، واكتشف وجود سلالة دلتا المتحورة التي ظهرت لأول مرة في الهند، في 14 دولة إفريقية على الأقل من بينها الكونغو وموزمبيق وناميبيا وأوغندا.

من جانبه قال مدير مراكز إفريقيا للوقاية من الأمراض والسيطرة جون نكينجاسونج، إن سلالة «دلتا»، «ربما تكون قد لعبت دورا مهما للغاية في الموجة الثالثة بالغة الأذى من كوفيد-19 في 20 دولة على الأقل في أنحاء إفريقيا، مشيرا إلى أن المراكز الصحية تشهد ضغطا كبيرا.

وسجلت إفريقيا أكثر من 5.2 ملايين حالة إصابة مؤكدة منها أكثر من 139 ألف وفاة، وفقا لمراكز افريقيا للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ولم يحصل سوى 1% من سكان القارة، وتعدادهم إجمالا 1.3 مليار نسمة، على اللقاح، وفقا للصحة العالمية ومراكز إفريقيا.

المصرى اليوم

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