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الهند تحقق في التطعيم بلقاحات مزيفة مضادة لفيروس كورونا

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الهند تحقق في التطعيم بلقاحات مزيفة مضادة لفيروس كورونا الهند تحقق في التطعيم بلقاحات مزيفة مضادة لفيروس كورونا

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قالت الهندية إن أكثر من 2000 شخص تلقوا لقاحات مزيفة ضد كورونا في مدينة مومباي الهندية، عاصمة ولاية ماهاراشترا، وسط تحذيرات من موجة كورونا ثالثة.

ووفقا لما قاله محامي حكومة الولاية لمحكمة في المدينة إنه تمت إقامة ما لا يقل عن 9 معسكرات تطعيم غير مصرح بها حتى الآن، وتم تسجيل شكاوى للشرطة.

وأمرت المحكمة حكومة الولاية لفحص ضحايا عملية التلقيح المزيف بحثًا عن أي آثار ناجمة عن الجرعات، كما طلبت من الحكومة وضع مبادئ توجيهية لضمان عدم تكرار الحادث.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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