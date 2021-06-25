أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أحمد سامى يحذر لاعبى سموحه من انتفاضة الإسماعيلى فى الدورى

Print
أحمد سامى يحذر لاعبى سموحه من انتفاضة الإسماعيلى فى الدورى أحمد سامى يحذر لاعبى سموحه من انتفاضة الإسماعيلى فى الدورى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق الإسماعيلى فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 للمسابقة والتى ستقام فى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على الأسكندرية.
ويرغب سامى فى معرفة نقاط القوة والضعف لدى الدراويش،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.
وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة الدراويش وطالبهم بالحذر من انتفاضة الإسماعيلى خصوصا فى ظل النتائج الطيبة التى حققها الفريق منذ قدوم إيهاب جلال.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساءا وذلك استعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة القادمة من بطولة الدورى العام .
وحرص أحمد سامى المدير الفني على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلى مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.
وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.
ويحتل سموحه المركز الرابع فى بطولة الدورى العام برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثانى الذى يحاول سموحه المنافسه عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)