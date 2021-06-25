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يقول رجال الاقتصاد أن البيئة الجاذبه للاستثمار يجب أن تكون مستقرة وتتمتع بمقومات النجاح.

ربما الفقرة السابقة تفسر لنا خطوات اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

يعاني الزمالك من أزمة مالية كبيرة منذ فترة وهو ما تسبب في تأخر مستحقات الكثير من اللاعبين وازدادت الأزمة سوء بالتغيرات الإدارية المستمرة.

إدارة ميت عقبة الحالية قررت أخذ مساراً مختلفاً وآليه جديد لمواجهة الأزمة المالية وتطوير الفرق الرياضية وفي المقدمة كرة القدم.

اتجه حسين لبيب إلى الإصرار على تحديد تعاقد اللاعبين البارزين وتقديم المقابل المادي الذي يجعلهم في مأمن عن عروض الخليج.

اتخذ لبيب خطوات في إطار تهيئة البيئة الزمالكوية لجذب الاستثمار وخلق روافد مالية على المستوى البعيد بالخطوات التالية:

١- التجديد للنجوم للتأكيد على الشركات والدعاية بأن الزمالك سيستمر كوجهة دعائية مميزة.

٢- التعاقد مع المدير الفني الإسباني أوليفر روي لقيادة فريق السلة وهو صاحب السيرة المميزة في أوروبا وبرشلونة.

خطوة تعطي دلالة على أن الزمالك أكبر من التحديات المالية وأن الدعم لا يتوقف عند فريق كرة القدم بل يسير وفق رؤية مؤسسية كبيرة.

٣- ربط العقود الجديدة بحملات إعلانية تفيد خزينة النادية وتكون بمثابة ترضية للاعب.

٤- ربط نجوم القوام الأساسي بعقود ممتدة يزيد من خيارات الإدراة في التدعيم المستقبلي من حيث محاولة جلب حملات دعائية أخرى أو إعارة أحدهم خارجيا.

5- محاولة إبراز قوة الظهير الجماهيري بفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات، وهي الخطوة التي لم تحقق نجاحاً حتى الآن.

٦- تهدئة الأجواء مع إدارة النادي الأهلي وفتح صفحة جديدة من العلاقة الجيدة وهو ما سينعكس إيجابيا في سوق الانتقالات حيث سيتجنب أبناء الجزيرة فتح محادثات مع لاعبي الزمالك أو النزاع على الصفقات المستهدفة.

إذا ما سر التحول في الفلسفة الاقتصادية للجنة الحالية رغم أن بقائها مرتبط بوقت محدد؟

تتمتع اللجنة الحالية بتنوع كبير بين الكوادر الإدارية الرياضية والروية الاقتصادية التي تتمثل في وجود عدد من رجال الأعمال.

وتعلمت اللجنة الحالية من سابقتها درساً قوياً بعدما أعلنت عن تأسيس شركة لإدراة كرة القدم والبدء في تأسيس استاذ الزمالك

القرارت قُبلت بسخرية نظراً لأنها جاءت عقب إعلان مماثل للغريم التقليدي النادي الأهلي، فرغم أن القرار جاء بغرض كسب التعاطف الجماهيري إلا أن الأمر انعكس اتماما.

وخلال الفترة المقبلة ستشهد اللجنة الحالية عدة تحديات ستكون مؤثرة على استمرار الفكر الإداري الجديد بتهيئة ميت عقبة لزيادة جاذبية الاستمرار

1- مواصلة العمل في تجديد عقود المميزين وفي مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي.

٢- تحقيق فريق كرة القدم للبطولات المحلية المتاحة وفي المقدمة درع الدوري الممتاز.

٣- الحفاظ على نجاحات فريق السلة ونجاح تجربة المدرب الإسباني الجديد.

٤- تسويق العناصر التي استقر كارتيرون على رحيلها، سواء بالاعارة أو البيع النهائي.

٥- القدرة على حسم صفقات الفريق التي طلبها الفرنسي مؤخراً.