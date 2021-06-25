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ياسر عبدالوهاب: الأفضلية أصبحت ليد .. وهدفنا إسعاد الجماهير بحصد لقب دوري السوبر  

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ياسر عبدالوهاب: الأفضلية أصبحت ليد الزمالك.. وهدفنا إسعاد الجماهير بحصد لقب دوري السوبر   ياسر عبدالوهاب: الأفضلية أصبحت ليد .. وهدفنا إسعاد الجماهير بحصد لقب دوري السوبر  

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أعرب ياسر عبد الوهاب مدرب عام الفريق الأول لكرة السلة بنادي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره الاتحاد السكندري في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر.

وقال المدرب العام في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري واستحق الانتصار بنتيجة اللقاء في النهاية.

وأوضح ياسر عبدالوهاب أن الزمالك قدم مباراة دفاعية قوية أمام الاتحاد ونجحنا في مراقبة كل نجوم الفريق السكندري، وأصبحت الأفضلية لدينا وأصبحت النتيجة 2-1لصالح الفريق، ونحتاج للفوز في اللقاء القادم لحصد لقب دوري السوبر.

وأشار إلى أن الزمالك يمتلك جهاز فني قوي بقيادة الإسباني أوجوستي الذي يمتلك خبرات كبيرة والفريق استفاد من خبراته كثيرا وحصدنا نتيجة مجهودتنا بحصد لقب إفريقيا وأصبحنا على أعتاب التتويج بلقب دوري السوبر.

ووجه مدرب الزمالك الشكر للجماهير على دعمها للفريق في الفترة الماضية سواء في حالة الهزيمة قبل الانتصار، ونعد الجماهير ببذل أقصى جهدنا من أجل حسم لقب دوري السوبر يوم السبت المقبل إن شاء الله.

المصرى اليوم

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