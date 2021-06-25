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طارق يحيى: اختبارات لاختيار الناشئين الجدد في القاهرة اليوم

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طارق يحيى: اختبارات لاختيار الناشئين الجدد في القاهرة اليوم طارق يحيى: اختبارات لاختيار الناشئين الجدد في القاهرة اليوم

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كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة القاهرة اليوم الجمعة.

وأضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح طارق يحيى إلى أن الاختبارات التي ستجري بمحافظة القاهرة، ستقام بملاعب الكابيتانو بنادي الشمس، موضحا أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب تضم كلا من: هشام يكن، وأسامة حسن، ومصطفي نجم، وهشام إبراهيم، ومحمد إبراهيم، وحمادة ماهر “رامبو”، ومحمد مصطفي كأعضاء فنيين ومحمد عبدالجواد مدربا للحراس، بالإضافة إلى محمد السيد ويوسف السيد وسيد كوشي إداريين واستمارات.

واختتم يحيى تصريحاته قائلا: «ستقام الاختبارات في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة، وموعد إقامة الاختبارات قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي».

المصرى اليوم

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