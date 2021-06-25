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طوارئ في سلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السبت

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طوارئ في سلة الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السبت طوارئ في سلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السبت

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أعلن الجهاز الفني لفريق لكرة السلة بنادي حالة الطوارئ داخل الفريق استعدادا للمواجهة ا الرابعة بين الفريقين ستقام يوم السبت في السابعة مساء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ضمن مواجهات نهائي دوري السوبر.

وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 بخلاف فوز الفريق في مباراة الأمس

من جانبه أعرب ياسر عبد الوهاب مدرب عام الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على نظيره الاتحاد السكندري في ثالث

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة ٧٤/٦٩ ليتقدم في المواجهات بنتيجة ٢/١ بالنهائي الذي يقام بنظام (الأفضل من ٥).

وقال عبد الوهاب عقب المباراة : “الحمد لله على الفوز واللاعبون كانوا على قدر المسئولية ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني اجوستى بوش”.

وأضاف :”طوينا صفحة المباراة و نركز في المواجهة القادمة يوم السبت المقبل ونسعى لحسم البطولة رغم المنافسة القوية مع فريق الاتحاد صاحب القدرات الفنية العالية و الخبرات الكبيرة”.

المصرى اليوم

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