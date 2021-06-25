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مباراة الأهلي والترجي في قبضة الأمن

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أنهى رجال الأمن بوزارة الداخلية استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تقام في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إياب الدور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتقوم الأجهزة الأمنية بوضع خطة لتأمين لاعبي النادي الأهلي والترجي التونسي وطاقم التحكيم المسؤول عن ادارة المباراة، وممرات اللاعيبين، مع الالتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بهدف الوقاية من ، للحفاظ على سلامة وصحة الجميع

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

وشكلت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية تأمين وحراسة غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية بالمباراة، كما تقرر اتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل لتوفير كافة الاحتياجات وذلك في ضوء الحرص على الخروج بالمباراة في أفضل صورة.

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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