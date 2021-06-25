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انطلاق قافلة دعوية للأوقاف والأزهر بالأسمرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة

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انطلاق قافلة دعوية للأوقاف والأزهر بالأسمرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة انطلاق قافلة دعوية للأوقاف والأزهر بالأسمرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة

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انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر الشريف والوزارة إلى حى الأسمرات بمحافظة القاهرة، حيث أدى أعضاء القافلة خطبة الجمعة تحت عنوان: «الفساد صوره ومخاطره».

وقالت وزارة الأوقاف إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا.

شارك في القافلة كل من:

1.د/ سعيد صلاح الدين عامر- الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية- مسجد تحيا 1

2. د/ أيمن على أبوعمر- وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة- مسجد تحيا مصر

3. أ.د/ حسين مجاهد السيد حسن- أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- مسجد الرياض

4. د/ أسامة فخري الجندي- مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف- مسجد القدس

5. الشيخ/ شريف السعيد إسماعيل- واعظ بالأزهر الشريف- مسجد مستورة

6. الشيخ / حسن غيضان محمد- مدير إدارة التصيح والمراجعة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية- مسجد الهدى سكودا

7. الشيخ/ جمال أحمد عثمان- واعظ بالأزهر الشريف- مسجد الوعد الحق

8. الشيخ / إسلام النواوي- عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة- مسجد الحافظ

المصرى اليوم

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