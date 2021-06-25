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يعلن موعد الاشتراك في أكاديميات وبراعم كرة اليد

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الزمالك يعلن موعد الاشتراك في أكاديميات وبراعم كرة اليد يعلن موعد الاشتراك في أكاديميات وبراعم كرة اليد

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أعلنت إدارة النشاط الرياضي بنادي ، عن بدء الاشتراكات الخاصة في البراعم والأكاديميات لكرة اليد بالنادي.

وأوضحت إدارة الاشتراكات أن التدريبات ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت، وجاءت المواعيد كالتالي:-

-مواليد 2003 «بنين وبنات».. من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء.

-مواليد 2014-2015-2016-2017 “بنين وبنات«.. من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

-مواليد 2013 «بنات».. من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة مساء

-مواليد 2012 «بنين».. من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

-مواليد 2006 حتى مواليد 2011 «بنين وبنات».. من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة التاسعة مساء.

المصرى اليوم

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