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أعلنت إدارة النشاط الرياضي بنادي الزمالك، عن بدء الاشتراكات الخاصة في البراعم والأكاديميات لكرة اليد بالنادي.

وأوضحت إدارة الاشتراكات أن التدريبات ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت، وجاءت المواعيد كالتالي:-

-مواليد 2003 «بنين وبنات».. من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء.

-مواليد 2014-2015-2016-2017 “بنين وبنات«.. من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

-مواليد 2013 «بنات».. من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة مساء

-مواليد 2012 «بنين».. من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

-مواليد 2006 حتى مواليد 2011 «بنين وبنات».. من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة التاسعة مساء.