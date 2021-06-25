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الجو الحار يفرض حظر تجول «طواعية» على المواطنين وركود في المنيا

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الجو الحار يفرض حظر تجول «طواعية» على المواطنين وركود في المنيا الجو الحار يفرض حظر تجول «طواعية» على المواطنين وركود في المنيا

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تسببت الموجه الحارة، في إحداث حالة من حظر تجول المواطنين، بالشوارع والميادين، في مدن وقري بالمنيا، والتواجد داخل المنازل، مما أدي إحداث حالة ركود، في عمليات البيع والشراء.

وكثفت غرف الأزمات داخل 9 وحدات محلية، وغرفة رئيسية بالديوان العام للمحافظة، من عملها لرصد أي أحداث أو متغيرات، كل ساعتين، ومتابعة المستشفيات ووحدات الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف .

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اليقظة، ورصد أي أحداث والتحرك السريع، محذرا من التهاون في التعامل مع الأزمات والأحداث.

المصرى اليوم

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