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لاعب : حقق حلمي بالتصعيد للفرييق الأول

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لاعب الزمالك: حقق حلمي بالتصعيد للفرييق الأول لاعب : حقق حلمي بالتصعيد للفرييق الأول

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أبدي محمد حمدي لاعب فريق الناشئين بنادي مواليد ٩٩، سعادته بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تصعيده للتدريب مع الفريق بتصعيده للفريق الأول بالنايد

واعتبر حمدي ان هذه هي اول خطوة حقيقه له لاثبات وجوده متمنيا ان يمون التوفيق حليفه في استغلال هذه الفرصة التى راهن علي استغلالها الاستغلال الامثل لاقناع المدير الفني بانه قراره صائبا بتصعيده للفريق الاول

وأكد اللاعب أنه حقق حلمه بالتواجد مع الفريق الأول بالنادي، مشيرا إلى أنه يتمنى التتويج الألقاب والبطولات مع الزمالك في الفترة القادمة.

ووعد اللاعب ببذل قصاره جهده لإثبات نفسه مع الفريق الأول خلال المرحلة القادمة، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

المصرى اليوم

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