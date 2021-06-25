أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظة قنا توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة للحفاظ على أملاك الدولة

Print
محافظة قنا توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة للحفاظ على أملاك الدولة محافظة قنا توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة للحفاظ على أملاك الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت محافظة قنا ويمثلها اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ويمثلها المهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة من خلال حصر جميع الأملاك، وميكنتها بقاعدة معلومات جغرافية.

بروتوكول بين محافظة قنا وهيئة المساحة

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه وفقا لبروتوكول التعاون سوف تستهدف الهيئة حماية أراضى أملاك الدولة وحسن استغلالها ،من خلال توقيع المخططات التفصيلية ،والأحوزة العمرانية بدائرة المحافظة ،مشيرا إلى أن أولى ثمار هذا البروتوكول هي إعادة تخطيط منطقتى الحميدات والمعنا، ومن ثم تحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات بهذه المناطق لتكونا مثالا يُحتذى به لجميع المناطق غير المخططة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» برنامج «حيينا» .

وأضاف المهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة أن الهيئة سوف تقوم بميكنة جميع البيانات الخاصة بأملاك الدولة داخل الزمام وتوقيعها على خرائط مساحية ،ثم أرشفة هذه البيانات في قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عال من الحماية الإلكترونية ،بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة كما يمكن من خلالها الإستعلام وتحديث البيانات بسهوله ،مما يساهم في توفير الموارد الاقتصادية المهمة للدولة .

بروتوكول بين محافظة قنا وهيئة المساحة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ضربها في بطنها».. ضبط عامل لاتهامه بقتل زوجته في الشرقية

«ضربها في بطنها».. ضبط عامل لاتهامه بقتل زوجته في الشرقية

الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها

طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية «لعدم تنفيذ حي جديد بكفر الشيخ»

طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية «لعدم تنفيذ حي جديد بكفر الشيخ»

مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة

مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة