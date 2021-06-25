وفد من «دينية النواب» يزور كاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر

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زار وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، كاتدرائية الأنبا شنودة (مطرانية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس)، بعد ظهر اليوم الجمعة، بحضور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالمحافظة.

واستقبل القمص مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة بإبراشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

ورحب القمص مينا عزيز، بوفد اللجنة الدينية، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على الوحدة الوطنية والتلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.

ووجه عزيز، الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: «سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج، ونشكر اللجنة الدينية بمجلس النواب على هذه الزيارة التي نسعد بها، ونحن سعداء بأن محافظتنا البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم، كما أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة».

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس وفد اللجنة، إن مصر فيها وحدة وطنية وترابط قوي بين شركاء الوطن، لافتا إلى أن المودة والمحبة، وأننا نسيج واحد، لا يمكن أن يأتي حاقد أو حاسد يفرق بيننا على الإطلاق.