15 فيلمًا تتنافس في مسابقة الأعمال الطويلة بالمهرجان.. «أسوان لأفلام المرأة» يواصل فعاليات دورة النيل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة، فعاليات دورته الخامسة التى انطلقت، الخميس، تحت عنوان «دورة النيل»، حيث تم إهداء الدورة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلى والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرًا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فنى مميز.

وشهد حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد كبير من نجوم وصناع السينما.

وأُقيم حفل الافتتاح فى مسرح مكشوف على ضفاف النيل بأحد فنادق أسوان، وسط إجراءات احترازية، وقدمته المذيعة آية الغريانى التى سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وأخرجه المسرحى هشام عطوة، وتولى المخرج عبدالرحمن نصر النقل التليفزيونى على الهواء مباشرة على قناة نايل سينما.

لقطة من فيلم «أحلام منسية»

وتضمن الحفل تكريم الدكتورة مايا مرسى، ومنحها جائزة نوت للإنجاز فى مجال قضايا المرأة، والدكتورة فايزة الخرافى، أول رئيسة جامعة فى العالم العربى بمنحها جائزة الريادة، والنجمة الفرنسية ماشا مريل، والفنانتين إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم التى تعذر حضورها بسبب مرض والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وكذلك تكريم المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى.

يتنافس فى المهرجان 12 فيلمًا من 16 دولة بمسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الخامسة، وأوضح الناقد أندرو محسن، المدير الفنى للمهرجان، أن جوائز دورة هذا العام يتنافس عليها 12 فيلمًا من 16 دولة، بينها 4 أفلام تسجيلية، وفيلم تحريك، وكذلك ضم فيلمين مصريين لمخرجتين، فى عرضهما العالمى الأول، وأول الأفلام المشاركة فى المسابقة الفيلم المصرى التسجيلى «من وإلى مير» سيناريو وإخراج ماجى مرجان، فى عرضه العالمى الأول.

مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة

وخلال الفيلم تذهب المخرجة لتزور مير القرية التى ولد فيها أجدادها، المكان الذى تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًّا تكتشف مكانًا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

وأكد «أندرو» أن مصر تشارك أيضًا فى المسابقة بالفيلم التسجيلى «أحلام منسية» سيناريو وإخراج مروة الشرقاوى، فى عرضه العالمى الأول، حيث تتابع الأحداث شابًا ثلاثينيًا شاعر عامية موهوبًا يكتشف فى وسط مسيرة تألقه الفنية بعد ثورة يناير أنه مريض بفشل كلوى حاد، فتبدأ رحلة يكافح فيها دفاعًا عن أبسط حقوقه الإنسانية أثناء حياته اليومية التى يقضى أغلب ساعاتها بين المستشفيات، ويستكشف الفيلم رحلة مليئة بالمفاجآت تتتبع فيها الكاميرا مشاعر متباينة بين خوف وأمل وكوميديا سوداء.

وأضاف «أندرو» أنه يشارك أيضًا فى المسابقة الفيلم الروائى اليابانى «أرستوقراط» «Aristocrats» سيناريو وإخراج سودى يوكيكو، فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط. وتدور الأحداث حول امرأتين من خلفيات مختلفة إلى حد كبير، ولكنهما تتنازعان الرجل نفسه، ويصور الفيلم الحياة فى العاصمة لسيدتين من طبقات اجتماعية مختلفة.

مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة

وتابع المدير الفنى لمهرجان أسوان: تشارك أيضًا كوستاريكا بالفيلم الروائى «شفق» (Aurora) تأليف وإخراج باث فابريجا، فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط، وكان الفيلم قد شارك فى مهرجان روتردام فى دورته الأحدث، ويتابع الفيلم المهندسة لويزا البالغة من العمر 40 عاما، التى تقدم ورش عمل إبداعية ملهمة للأطفال، وفى أحد الأيام، صادفت «يولى» البالغة من العمر 17 عاما، والتى تبين أنها قد حملت عن غير قصد. تقرر لويزا مساعدتها وهو ما يضعها فى موقف صعب فى مكان ما بين الصديق والمعلم والأم الرمزية.

ومن أوكرانيا يعرض الفيلم الروائى «طرق سيئة» (Bad Roads) تأليف وإخراج ناتاليا فورازبيت، فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط، وكان الفيلم قد شارك فى مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان فينيسيا، وهو عبارة عن أربع قصص قصيرة تقع على طرق دونباس خلال الحرب، ولا توجد أماكن آمنة، ولا يمكن لأحد أن يفهم ما الذى يجرى.

لقطة من فيلم «طرق سيئة»

كما يتنافس على جوائز المسابقة أيضًا الفيلم التسجيلى «طريق إلى الوطن» (A Way Home) وهو إنتاج مشترك ما بين بلجيكا وفرنسا والمغرب، وإخراج كريمة السعدى، وتدور أحداث الفيلم بعد سنوات من الانفصال، حيث تجدد المخرجة علاقتها بوالدتها عائشة، التى تعانى الآن من مرض ألزهايمر وتنتقل من بروكسل إلى طنجة، يستثير الفيلم أوديسا عائلة ظللها النفى وذلك عبر التحفظ، والاعتراف، والألم، والانفصال، والحزن، والفرح.

وللجانب الإنسانى نصيب فى المسابقة من خلال الفيلم التسجيلى «الجنة تحت أقدامى» (Heaven Beneath My Feet)، وهو إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا والأردن، تأليف وتصوير وإخراج ساندرا ماضى، ويقدم الفيلم قصة ثلاث نساء لبنانيات يكافحن من أجل الحفاظ على حقهن فى حضانة أطفالهن. ومن تشيلى يعرض الفيلم الروائى «فيرونيكا» (La Veronica) سيناريو وإخراج ليوناردو ميديل، فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط.

مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة

وتدور الأحداث عن فيرونيكا وهى زوجة لاعب كرة قدم شهير، من أجل أن تكون الواجهة الجديدة لحملة الجمال، وتحتاج إلى أكثر من 2 مليون متابع، وفيرونيكا مستعدة للقيام بكل ما يلزم للوصول لهذا العدد.

كما يتنافس فى المسابقة أيضًا الفيلم الروائى «آخر أيام الربيع» (Last، Days of Spring) إنتاج مشترك بين هولندا وإسبانيا من إخراج إيزابيل لامبرتى. وتدور الأحداث فى بلدة شانتى بالقرب من مدريد، حيث تضطر مجموعة من ساكنى الأرض بوضع اليد إلى مغادرة منازلهم المبنية بالجهود الذاتية عندما تباع الأرض التى يعيشون عليها.

ولأفلام التحريك نصيب فى المسابقة من خلال فيلم «حربى المفضلة» (My Favorite War) وهو إنتاج مشترك بين لاتفيا والنرويج، سيناريو وإخراج إيلزى بوركوفسكا جاكوبسن، فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط.

مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة

ويعرض الفيلم قصة ذاتية للمخرجة إيلزى عن نشأتها فى لاتفيا بالاتحاد السوفيتى أثناء الحرب الباردة. قصة البلوغ وطريق الهروب الشخصى من عمليات غسل العقول التى قام بها النظام الاستبدادى، كما يعرض من البرتغال الفيلم الروائى «تقديم» (Submission) سيناريو وإخراج ليوناردو أنطونيو. وخلال الفيلم تتعرض لوتشيا للاغتصاب على يد زوجها وتوجه إليه الاتهام. بمساعدة المدعى العام، ماريا جواو كوريا، تحارب لوتشيا النظام القانونى البرتغالى لإجبار زوجها، ابن نائب المدعى العام، على المثول أمام المحكمة. ومن الأرجنتين يعرض الفيلم الروائى «الكلب الذى لا يكف عن النباح» (The Dog Who Wouldn›t be Quiet) للمخرج آنا كاتز، فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط، وقد شارك الفيلم فى مهرجانى روتردام وصندانس فى بداية العالم الحالى.

وتدور الأحداث من خلال سيباستيان، وهو رجل فى الثلاثينيات من عمره، يعمل فى سلسلة من الوظائف المؤقتة ويعتنق الحب فى كل فرصة سانحة، ويتحول سيباستيان من خلال سلسلة من اللقاءات القصيرة بينما العالم على مشارف نهاية ممكنة.

الدكتورة فايزة الخرافى

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان الفنانة القديرة صفية العمرى، رئيسة، وعضوية المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما والمخرجة الألبانية لينديتا زتشيارى والمبرمج الرومانى أوكتافيان دانسيلا.

وعن أعضاء لجان تحكيم الاتحاد الأوروبى والفيلم المصرى والورش والنقاد بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، تأتى مجموعة من المتخصصين، وتشكلت لجان تحكيم الجوائز الموازية للدورة الخامسة، من س المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، رئيسة للجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم اللجنة فى عضويتها الفنان شريف رمزى والإعلامية المغربية فاطمة النوالى، رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى والمخرج والمنتج شريف مندور.

كما تضمنت لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصرى الفنانة التونسية درة والفنان أحمد مجدى والمنتج هشام سليمان.

مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التى ينظمها على مدار العام، ويعرض خلالها الأفلام التى أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وتضم اللجنة فى عضويتها الفنانة سلوى محمد على، والفنان أحمد وفيق والمنتج صفى الدين محمود.

كما تشكلت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين هذا العام برئاسة الناقدة ماجدة موريس وعضوية الناقد خالد محمود والناقد محمد سيد عبد الرحيم، والناقدة ماجدة موريس.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المهرجان تكريم منتدى نوت لقضايا المرأة بالمهرجان، الدكتورة فايزة الخرافى باعتبارها واحدة من رموز العلم والعمل الأهلى والتطوعى فى المنطقة العربية، وإحدى الرائدات العربيات فى المجال التربوى، حيث كانت أول امرأة تتولى منصب مدير جامعة الكويت، بعد أن قدمت الكثير من الجهود للأوساط العلمية وللعمل التربوى، وإن كانت الدكتورة فايزة الخرافى قد انشغلت بتخصصها العلمى، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاهتمام والتكريس للعمل العام، باعتباره جزءًا أصيلًا من الرسالة التى وضعتها نصب عينيها وهى رفعة وطنها وازدهاره.

مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة

وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن الدكتورة فايزة الخرافى نجحت فى أن تحفر اسمها بحروف بارزة فى العمل العام على مستوى وطنها الكويت والوطن العربى أجمع، بل تعدت ذلك لتحظى بشهرة وتقدير واعتراف بالتفرد من منصات عالمية مهمة من بينها اليونسكو والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التى صنفتها ضمن أكثر الشخصيات البارزة والمؤثرة على مستوى العالم.