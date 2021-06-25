أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تنجح في بلوغ أعلى مستويات النضج التنظيمي الرقمي

Print
المملكة تنجح في بلوغ أعلى مستويات النضج التنظيمي الرقمي المملكة تنجح في بلوغ أعلى مستويات النضج التنظيمي الرقمي
لجنة التنظيمات الوطنية تشكر القيادة على دعم وتمكين أعضائها

المملكة تنجح في بلوغ أعلى مستويات النضج التنظيمي الرقمي

رفعت لجنة التنظيمات الوطنية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما تحقّق نتيجة دعمهما وتمكينهما لأعضاء اللجنة، وأدى لتصنيف المملكة في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

جاء ذلك عقب انعقاد أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنظيمات الوطنية برئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضور أعضائها، البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها جهاتٍ ذات دورٍ تنظيمي في القطاعات الرقمية.

وثمّنت اللجنة ما أثمرت عنه جهودها ضمن رؤية المملكة 2030 من إنجاز المستوى الخامس، لتكون المملكة في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تمكين القيادة الرشيدة للجهات كافة ودعمها لمواصلة تعزيز ريادة المملكة ومكانتها إقليمياً ودولياً.

وتعمل اللجنة على ضمان تحقيق أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم المواضيع الرقمية المشتركة بين الجهات، وذلك من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات والتوصيات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات؛ بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

يُذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت بموجب قرار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في القطاعات كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد

بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد