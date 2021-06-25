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تجاوبًا مع "سبق".. شاهد إزالة تشوه بصري وصحي بحراج الطيور بمكة

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جيف قطط ونفايات تعاملت معها "الأمانة" وطهرت.. وأصحاب المحالّ يثمّنون

تجاوبًا مع

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الكعكية، التلوث البصري والصحي الذي كان في حراج الطيور المتمثل في جيف القطط والنفايات؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق" بعد تقريرها الميداني بعنوان "سبق" ترصد تلوثًا بصريًّا وصحيًّا في "حراج الطيور" بـ"كعكية مكة" بعد ساعات من نشره.

وقامت الجهة ذات العلاقة بإزالة النفايات وجيف الحيوانات وتطهير الموقع وحرق باقي المخلفات.

فيما رفع أصحاب المحال القريبة من الموقع شكرهم لـ"سبق" على إيصال صوتهم وبأمانة العاصمة المقدسة في مبادرتها وتجاوبها.

تجاوبًا مع

تجاوبًا مع

تجاوبًا مع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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