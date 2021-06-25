صور مهندس مصري تملأ شوارع الدنمارك.. المهندس هاني طارق النبراوى يكشف تفاصيل قصة نجاحه وتكريمه

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"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة
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الأحد 11 يوليو 2021 06:10 مساءً
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني
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الأحد 11 يوليو 2021 06:10 مساءً
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"
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الأحد 11 يوليو 2021 06:10 مساءً
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد
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الأحد 11 يوليو 2021 06:10 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 25 يونيو 2021 03:56 مساءً
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