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أوليفر روي: أسعى لحصد أول ألقابي مع .. وهذه رسالتي لحسين زكي  

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أوليفر روي: أسعى لحصد أول ألقابي مع الزمالك.. وهذه رسالتي لحسين زكي   أوليفر روي: أسعى لحصد أول ألقابي مع .. وهذه رسالتي لحسين زكي  

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أكد الإسباني أوليفر روي المدير الفني الجديد لكرة اليد بنادي ، أنه وافق على تدريب الفريق لأنه أكبر الأندية الإفريقية.

وقال مدرب برشلونة السابق، إنه سيبدأ من غدا السبت الاستعدادا لمواجهة النجم الساحلي في بطولة السوبر الإفريقي المؤهلة لبطولة لليد.

وأوضح «روي» أنه يعرف لاعبي الزمالك جيدا من خلال مشاهدتهم مع الوطني في بطولة العالم الأخيرة، مشيرا إلى أنه يحترم كل اللاعبين ويحب العمل كوحدة واحدة.

وأضاف المدير الفني الإسباني أنه وجد كل شيء متاحا في صالة الزمالك من معدات وأدوات، مؤكدا أنه يسعى إلى التتويج بلقب السوبر والتأهل لكأس العالم للأندية باعتبارها أول بطولة له مع الزمالك.

ووجه المدرب الإسباني الشكر للكابتن حسين زكي المدير الفني السابق للزمالك على تهنئته له بعد توليه مهمة الفريق في الفترة القادمة، كما وجه الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن خالد فتحي المشرف على كرة اليد بالنادي لطريقتهم الاحترافية في التفاوض معه لتولي تدريب الزمالك.

المصرى اليوم

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