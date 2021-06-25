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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالداخلة وبلاط

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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالداخلة وبلاط محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالداخلة وبلاط

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كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أوائل الشهاده الإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنياََ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين لقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

وقام المحافظ بتسليم الأوائل البالغ عددهم ٣١ طالب وطالبة بالمركزين، شهادات تقدير ومكافآت مالية، مؤكداََ على تنفيذ رحلة لجميع المتفوقين لإحدى المدن الشواطئة، لتشجيع جميع طلاب المحافظة علي التفوق والنجاح.

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أوائل الشهاده الإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنياََ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين لقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

وقام المحافظ بتسليم الأوائل البالغ عددهم ٣١ طالب وطالبة بالمركزين، شهادات تقدير ومكافآت مالية، مؤكداََ على تنفيذ رحلة لجميع المتفوقين لإحدى المدن الشواطئة، لتشجيع جميع طلاب المحافظة علي التفوق والنجاح.

المصرى اليوم

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