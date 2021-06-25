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إنشاء مستشفى عام سعة 220 سريراً بمدينة العبور

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إنشاء مستشفى عام سعة 220 سريراً بمدينة العبور إنشاء مستشفى عام سعة 220 سريراً بمدينة العبور

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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه يجري حاليا تنفيذ انشاء مستشفى عام سعة ٢٢٠ سريراً لخدمة سكان مدينه العبور والمدن المجاورة.

وقال «عبدالرؤوف»، إنه تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي لمبنى المستشفى، وذلك في إطار زيادة الخدمات بمدينة العبور وتلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد.

وكلف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع وإزالة أي عقبات، وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال بالمشروع بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية.

المصرى اليوم

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