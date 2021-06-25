حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسنهوا، حملة مكبرة تمكنت خلالها من التصدي لأعمال بناء سقف الدور الأول العلوي على مساحة ٨٣ متر، وتم فك الشدة الخشبية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيتة، حملة إزالة لسور بالدبش الأبيض والأسمنت بعزبة عبدالرؤوف التابعة لقرية الشولية على مساحه ٧٠ متر طولى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن، بإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة على نفقة المخالفين ، وكذا إيقاف أعمال البناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.