أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية

Print
حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسنهوا، حملة مكبرة تمكنت خلالها من التصدي لأعمال بناء سقف الدور الأول العلوي على مساحة ٨٣ متر، وتم فك الشدة الخشبية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيتة، حملة إزالة لسور بالدبش الأبيض والأسمنت بعزبة عبدالرؤوف التابعة لقرية الشولية على مساحه ٧٠ متر طولى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن، بإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة على نفقة المخالفين ، وكذا إيقاف أعمال البناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء