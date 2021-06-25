انهيار عقار بالعطارين في الإسكندرية.. والبحث عن سكان تحت الأنقاض (صور)

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شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية انهيار عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من ٥ طوابق، اليوم الجمعة، ويجري أعمال رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية يفيد بسقوط أجزاء من عقار «المحاريث والهندسة» بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

ووفقا لمصدر أمني وشهود عيان نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجار البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض.

البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور

البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور