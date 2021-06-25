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أوقاف القليوبية تفتتح مسجد «زمزم» بمدينة العبور

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أوقاف القليوبية تفتتح مسجد «زمزم» بمدينة العبور أوقاف القليوبية تفتتح مسجد «زمزم» بمدينة العبور

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أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن افتتاح مسجد «زمزم» الجديد بمدينة العبور، وذلك بحضور المهندس أحمد على حسن، رئيس مدينة العبور، نائبا عن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتى تحدث فيها عن الفساد وصوره وكيفية محاربته مؤكداً أن بيوت الله هي منشأ الإصلاح ومدرسة تخريج المصلحين وأكد على أن الخطاب الدينى ومسايرته لقضايا العصر والذى تتبناه وزارة الأوقاف يكشف بكل وضوح فساد الجماعات الضالة التي تعيث في الأرض فساداً متستره بستار الدين ومتلاعبة بنصوصه الشريفة وآياته الكريمة وهو ما يعد أشد أنواع الفساد خطورة على المجتمع وأبنائه.

أكد «ابو السعود» على أن بمؤسساتها الوطنية والدينية ممثلة في وزارة الأوقاف ستظل على العهد داعمة لبيوت الله مبنى ومعنى ومحاربة لكل أدعياء التدين والمتاجرين به.

ووجه «أبوالسعود» كلمة للائمة خلال افتتاح المسجد قائلا: «عليكم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وألا يزيد مدة الخطبه عن 10 دقائق، حرصا على سلامة المواطنين».

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 28 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.

المصرى اليوم

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