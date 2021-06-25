محافظ الوادي الجديد يؤدى صلاة الجمعة بقرية القصر بالداخلة

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أدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة بقرية القصر بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين.

وعقب أداء الصلاة والإستماع للخطبة إلتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، مناشداََ بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الحصول على اللقاح للحد من أعداد الإصابات.

كما أكد على الجاهزية التامة لإجراء إمتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة الإمكانات والإجراءات الإحترازية لتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب، كما وجه بسرعة إنهاء تقسيمات أراضي البناء بالقرية تمهيداََ لتسليمها للمواطنين.