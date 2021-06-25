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رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد
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الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مطاردة 40 بقرة هاربة من مسلخ في كاليفورنيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 25 يونيو 2021 03:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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