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رئيس الأسقفية يفتتح مركز صِلة الثقافي بالكنيسة الأسقفية بالمعادي

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رئيس الأسقفية يفتتح مركز صِلة الثقافي بالكنيسة الأسقفية بالمعادي رئيس الأسقفية يفتتح مركز صِلة الثقافي بالكنيسة الأسقفية بالمعادي

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افتتح دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مركز صلة الثقافى بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادى.

بدأ نشاط المركز بحفل عزف على العود من فرقة مايكل أنسى الموسيقية مشروع «حالة عود» من خلال تقديم ثمانية مؤلفات تحكى مزيجا من المشاعر الإنسانية.

وأعرب المطران سامى عن سعادته بدعوة الكنيسة الأسقفية بالمعادى له لحضور هذا الحفل الموسيقى قائلا: إن مركز صِلة يعمل على تكوين صلات حقيقية بين مختلف أطياف المجتمع ووسيلة لتقريب وجهات النظر من خلال الفن كداعم لخلق نسيج من المحبة والتسامح والقبول لإننا وإن كنا مختلفين فإننا في النهاية بشر نسعى للتفاهم والتعاون.

فيما رحب القس أسامة فتحى راعى كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادى بكل حاضري حفل افتتاح مركز صِلة وبفريق حالة عود الذي يضم كلًا من مايكل أنسي وفادي عزت وعماد سيدهم وفراس نوح.

وأوضح القس أسامة: «جاءت فكرة إنشاء مركز صِلة داخل الكنيسة الأسقفية بالمعادى إيمانا من الكنيسة بضرورة خلق صلات وجسور بين كافة أطياف المجتمع ونشر السلام والمحبة وقبول الآخر من كل جنس ولون وعرق».

المصرى اليوم

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