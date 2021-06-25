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بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بكازابلانكا

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بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بكازابلانكا بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بكازابلانكا

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أدت بعثة نادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق إقامتها في مدينة كازبلانكا، في إطار تواجدها بالمغرب لمواجهة الرجاء في إطار مواجهات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازابلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وتولى حمادة أحمد أحد أعضاء الجهاز الطبي بنادي بيراميدز مهمة إلقاء خطبة الجمعة وإمامة أفراد البعثة في الصلاة.

المصرى اليوم

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