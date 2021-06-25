وزير العدل أمام «النواب» الثلاثاء للرد على 30 طلب إحاطة حول المحاكم والشهر العقاري

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يبدأ مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة 3 أيام، يناقش فيها عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، فيما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، 30 طلب إحاطة وسؤال موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن مشكلات المحاكم والشهر العقاري.

ويناقش المجلس 17 طلب إحاطة عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، مقدمة من النواب، محمود أبوالخير، صابر عبدالحكيم، أحمد البنا، غادة على، رياض عبدالستار، لطفي شحاتة، محمد الحسيني، إيهاب أنيس، عمر وطني، أحمد قوره، نانسي بطرس، أحمد الحديدي، سناء السعيد، خالد أبونحول، ولاء التمامي، حسن المير، عبدالباقي تركيا.

كما يناقش سؤال مقدم من النائبة راوية مختار، و5 طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، مقدمة من النواب عادل عامر، وعبدالله لاشين، محمد جنيدي، هشام حسين، طارق الطويل.

ويناقش المجلس طلب إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، مقدما من النائبين محمد الجبلاوي، وعبدالوهاب خليل وكذلك طلبات الإحاطة عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية بالإضافة إلى الطلب المقدم العضو محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.

وتشمل الطلبات الطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها وكذلك الطلب المقدم من العضو يحيى كدواني، عن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني، والمقدم من العضو يونس عبدالرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين.