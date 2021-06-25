تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد
-
الأحد 11 يوليو 2021 06:04 مساءً
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
تتطلب "صبر أيوب".. محاولة لترميم جزء من ماضي لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت
فيديو
cnn arabic
الجمعة 25 يونيو 2021 03:13 مساءً
183
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟
cnn arabic
الأحد 11 يوليو 2021 02:46 مساءً
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"
cnn arabic
الأحد 11 يوليو 2021 10:32 صباحاً
جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم
cnn arabic
السبت 10 يوليو 2021 11:06 مساءً
المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم
cnn arabic
السبت 10 يوليو 2021 11:06 مساءً
التالى
من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر
Tweets by @3yonNews