بالصور.. تدشين الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية

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تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تستمر حتى الـتاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وقام الفريق الطبي التطوعي حتى الآن بالكشف على 1,265 فرداً، وإجراء 158 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 1,045 من الأدوية وتوزيع 395 نظارة طبية استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

تأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية