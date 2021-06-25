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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 6 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 6 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 6 مناطق
مجموع ما تم تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدًا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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