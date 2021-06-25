أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

Print
3 آلاف مراقب تابعوا التطبيق.. "إلغاء الصف الفارغ ومدة تقليص الانتظار"

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

شهدت جوامع ومساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، اليوم، تطبيق تام لكافة التحدثيات الجديدة التي وجهت بها الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة الأحد الماضي والتي تجسد حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في تقرير لها اليوم، أنه عبر أكثر من 3000 مراقب ومراقبة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تم تطبيق التحديثات الجديدة بجوامع ومساجد المملكة ومنها الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه والإبقاء على مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

كما شهدت الجوامع والمساجد منذ بدء تنفيذ القرار الأحد الماضي العمل على إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

كما تابعت الوزارة تنفيذ منسوبي المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة العمل على الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة، فيما حرص الخطباء بالعمل على عدم الإطالة في خطبة الجمعة تطبيقاً للسنة بعد إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، فيما شهدت الجوامع والمساجد إعادة المصاحف إلى المساجد، وقد حرص عددٌ من المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها الصادر بالوعي والتعاون البناء من قبل منسوبي المساجد والمصلين في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بالبروتوكولات الصحية والتحديثات الجديدة، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملحوظات أو مقترحات التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين (1933).

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

شاهد.. التزام في مساجد المملكة بتحديثات الاحترازات يزامن صلاة الجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد

بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد