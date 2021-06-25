أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

كارتيرون يجري تعديلات علي تشكيل أمام المقاصة

Print
كارتيرون يجري تعديلات علي تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة كارتيرون يجري تعديلات علي تشكيل أمام المقاصة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، اجراء تعديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة امام المقاصة.

ويلتقي الزمالك، مع مصر المقاصة «الأثنين»، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون للدوري والتي ستجري على ارض ملعب القاهرة.

ويأتي في مقدمة التغييرات، الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا، من بداية المباراة، بدلاً من يوسف أوباما، بعدما ظهر شيكابالا، بشكل متميز، عندما حل بديلاً في المباراتين المنقضيتين.

ويتصدر الزمالك، قمة مسابقة الدوري وله 58 نقطة ويسعي الفريق لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة، لمواصلة الانفراد بالصدارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد

طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

الزمالك بلا إصابات قبل مواجهة غزل المحلة وفحوصات ومسحة قبل عودة اللاعبين للتدريبات

الزمالك بلا إصابات قبل مواجهة غزل المحلة وفحوصات ومسحة قبل عودة اللاعبين للتدريبات