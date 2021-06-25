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يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اجراء تعديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة امام مصر المقاصة.

ويلتقي الزمالك، مع مصر المقاصة «الأثنين»، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون للدوري والتي ستجري على ارض ملعب ستاد القاهرة.

ويأتي في مقدمة التغييرات، الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا، من بداية المباراة، بدلاً من يوسف أوباما، بعدما ظهر شيكابالا، بشكل متميز، عندما حل بديلاً في المباراتين المنقضيتين.

ويتصدر الزمالك، قمة مسابقة الدوري وله 58 نقطة ويسعي الفريق لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة، لمواصلة الانفراد بالصدارة.