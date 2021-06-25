فؤاد ومنيب باند يقدمان حفل على مسرح النافورة بالأوبرا.. التفاصيل

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يقدم الثنائي الموسيقي محمد فؤاد ( بيانو ) واحمد منيب ( فيولينة ) حفل موسيقي على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، الجمعة، 2 يوليو.

ومن المقرر أن يشهد الحفل معزوفة بعنوان حلم والتي قال عنها فؤاد إنه يعتز بها باعتبارها أولى مؤلفاته، حيث مثلت إحدى آماله منذ الطفولة، ولهذا اطلق عليها هذا الأسم، وسيقدمان كذلك مقطوعة موعد مع الغروب، بالداخل، بعيداً، حلم، ضياع، اغنية للروح، انشغل بالحياة، رقصة المطر، انا اقوى وضحكة .

يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان الذي كان يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للاخر فقررا العمل سويا حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الاماكن الثقافية بمصر محققان نجاحاً جماهيرياً كبيراً .