«القوى العاملة»: تحصdل 29.5 مليون جنيه للعمالة المصرية بالأردن وتعيdن 8 آلاف بـ 5 محافظات

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شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة- من 18 يونية إلى 25 يونية الجاري- منها اجتماع الوزير الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ولقائه مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، واجتماع لبحث الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتعيين 7 آلاف و932 شاباً في 5 محافظات، وتحصيل 29 مليونا و562 ألفًا و696 جنيها تسوية لشكاوي العمالة المصرية بالأردن، وتنفي الوزارة صرف 500 جنيه «معاش دائم» للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع قيادات الديوان العام للوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

ووجه الوزير بضرورة توفير قاعدة البيانات الخاصة بمراكز التدريب المهني وأماكن الوحدات المتنقلة، والورش الفنية الموجودة فيها، وبرامج التدريب المختلفة، وشروط الالتحاق بالتدريب مواعيدها إدارة الاتصال السياسي بالوزارة، لتقديمها لأعضاء مجلس النواب، حتى يقوموا بدورهم في توعية أبناء دوائرهم بأهمية التدريب والمساعدة في إلحاق المتدربين في تلك المراكز والوحدات .

وأشار الوزير خلال الاجتماع، إلى تطوير وتجهيز البنية التحتية للمديريات، والعمل وفق القوى البشرية الموجودة، والعمل على إنجاز الخطط والتوجيهات المكلف بها في أسرع وقت ممكن تحت إشراف وتوجيه الإدارات المركزية الموجودة بالديوان.

وتابع الوزير، جهود التدريب المهني التي تتم بالتعاون مع شركة سيسكو وفق البروتوكول المزمع توقيعه معها قريبا، لتطوير عملية التدريب المهني على وظائف المستقبل بالنسبة للشباب في قري ونجوع المحافظات، فيما يخص وحدات التدريب المتنقلة وتجهيزها وفق هذه الوظائف .

كما التقى وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بمدير مكتب المنظمة، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة، ومكتب المنظمة بالقاهرة، شركاء الوزارة في مشروعاتها من أجل خدمة العمال في الدولة المصرية .

ووجه الوزير بدراسة المشروعات التي يتم تنفيذها، والوقوف على آخر مستجداتها، وتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب، والعمل على وضع حلول سريعة لها للمضي قدماً إلى إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المرجو منها .

ومن المقرر أن يحضر الوزير الاجتماع الدوري في الخميس الثاني من كل شهر بحضور أريك اوشلان ليتم مناقشة مستجدات الأعمال، وتذليل أية عقبات، ومساعدة فريق العمل من الجانبين على القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

وعلى جانب آخر، حذرت وزارة القوي العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

ونفت الوزارة قيامها بالاتصال التليفوني بالمواطنين لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة، أو لاستقصاء بيانات المواطنين .

كما بحثت وزارة القوى العاملة مع المنظمة الدولية للهجرة الخطوات المستقبلية لمشروعات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تطوير مهارات الشباب والتدريب وفق أحدث النظم العالمية وتوفير فرص عمل لهم .

و اتفق الطرفان على خارطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل المشروعات القائمة فيما بين الوزارة والمنظمة، خاصة فيما يخص مشروع مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع شركة مايكروسوفت، ومشروع شباب المتوسط، ومشروع الاستجابة الإقليمية لجائحة كورونا بدول شمال إفريقيا، ومشروع الحوكمة وتنقل العمالة والحوار المشترك .

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 304 آلاف و86 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ 257 عاملا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية «هنى ويل»، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

و شمل حصاد الأسبوع تعيين 7 آلاف و932 شابا في 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات بنى سويف، وبورسعيد، والجيزة، وقنا، والفيوم، بلغت 9 ملايين، و691 ألفاً و937 جنيه، والتفتيش على 1875 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 2441 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2441 عاملا.

كما شمل الحصاد، وزير القوي العاملة يعلن عن بدء مديرية القوى العاملة بقنا اليوم وحتي استيفاء العدد المطلوب في قبول طلبات راغبى العمل على 528 فرصة عمل للذكور والإناث في 6 شركات،، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وقال الوزير: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

و نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، عن الحالات التي يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، حضرها 73 عاملاً، من 43 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظة .

كما بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اليوم وغدا قبول طلبات راغبي التدريب من أجل التشغيل بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب .

وقال الوزير: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وكلف الوزير، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بإدراج مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن خطط التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، في العام المالي 2021 / 2022، بالقرى الأكثر إحتياجاً والتى حددتها المبادرة في محافظات الجمهورية .

ووجه سعفان، مديريات بحصر العمالة غير المنتظمة في تلك المشروعات، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة السمجلة بتلك المديريات، مع تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين في المحافظات، وتكثيف التفتيش على الشركات ذات الكثافة العمالية، وضمان تطبيق نسبة الـ 5 % من عمالها من ذوى الهمم والعزيمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات المخالفة منها طبقاً للقانون .

وفي هذا الإطار قام هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بعقد اجتماع مع مديري مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، بحضور مديري الإدارات، ومديري مناطق القوى العاملة بالمحافظة، وذلك لبحث إدراج مشروعات المبادرة الرئاسية بسوهاج والتي تعمل في 7 مراكز إدارية وهي: دار السلام، والبلينا، وجرجا، والمنشاة، وساقلته، والمراغة، وطما، وتشمل 181 قرية رئيسية بخلاف القرى والنجوع التابعة ضمن خطط التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية .

كما قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية ومباني ومنشآت جامعة الوادى الجديد لـ ٣ شركات بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية أنه تم تسليم العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وثائق التأمين على الحياة، والتى قامت الوزارة باستخراجها لتلك الفئة، لتأمينها ضد حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه .

و نظمت مديرية القوي العاملة بالقاهرة «مكتب شرق مدينة نصر» ندوة تثقيفية عن قانون العمل ومستجداته ومجريات العمل على أرض الواقع، فضلا عن المزايا التي حققها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل .

وفي مستهل الندوة تحدث مدحت الغمراوي مدير المديرية عن قانون العمل 12 لسنة ٢٠٠٣ وتفتيش العمل والتشغيل والمفاوضة الجماعية، كما تناول المزايا التي منحتها القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة، داعيا الحضور الاستفادة من كل ما يطرح في الندوة حول شرح قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، وكل ما يحتاجه العاملين عن حقوقهم والتزاماتهم .

و قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية في إطار مبادرة «حياة كريمة» بتخريج دفعات من خريجي وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة الشهداء بالمنوفية على مهنة التفصيل والحياكة ممن اجتازوا التدريب وتم اختبارهم على المهنة ،في إطار مبادرة «التدريب من أجل التشغيل» وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل.

كما قامت وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، وتحت شعار ( المرأة = الرجل في الحقوق والواجبات )، بعقد ندوة بعنوان: «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة»، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها الوحدة من أجل نشر ثقافة العمل الآمن، وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص عمل المرأة ومساندتها وتمكينها إقتصادياً .

كما شمل الحصاد، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة41 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 135 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 262 ألفاً و205 دولاراً، أي ما يعادل 4 ملايين 100 ألف و900 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأخيراً، استطاع المكتب تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت مليون و889 ألفا و118 دولاراً، أي ما يوازي 29 مليونا و562 ألفًا و696 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 5 شكاوى، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا، وشكوتين تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 928 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم زيارة 14 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد لقاءات مع التجمعات العمالية، والرد على 910 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.