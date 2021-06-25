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طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة بقسط حتى 30 عاما (التفاصيل والشروط)

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طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة بقسط حتى 30 عاما (التفاصيل والشروط) طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة بقسط حتى 30 عاما (التفاصيل والشروط)

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قالت مي عبدالحميد الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه خلال أيام سيتم إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة الشباب للاسكان الاجتماعي ومبادرة لاسكان كل المصريين بفائدة 3% وتقسيط على 30 عاما على الوحدات، مضيفة أنه قد تم تعديل شروط التعاقد والتي كانت من سن 20 إلى 50 عاما، بحيث أصبح من تقدم قبل السن وعلى ما يتم تسليمه اصبح عمره فوق الخمسين عاما لذلك قد تم تمديد السن لهؤلاء .

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك طرح وحدات للاسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بمدينة العلمين الجديدة، وهناك العديد من الشرائح، حيث تبدأ سعر الشقق من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه .

وتابعت قائلة: «خلال الفترة الماضية سلمنا حوالي 370 الف اسرة حيث خصصنا 400 ألف وحدة منهم 75% في المدن الجديدة، وهناك 150 ألف وحدة سيتم تسليمهم خلال العام القادم، ولدينا 300 ألف وحدة في الإعلان الأخير، بالاضافة إلى 700 ألف وحدة سيتم الانتهاء من تسليمهم بالكامل في 2024».

المصرى اليوم

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