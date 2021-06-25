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إيهاب جلال يطيح بظهير الإسماعيلي في نهاية الموسم

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إيهاب جلال يطيح بظهير الإسماعيلي في نهاية الموسم إيهاب جلال يطيح بظهير الإسماعيلي في نهاية الموسم

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، رحيل الجزائرى رضوان شريفى ظهير أيسر الفريق في نهاية الموسم الجارى.

ويأتى ذلك بسبب ضعف المستوى الفنى للثنائى، وفشله في إثبات جدارته مع النادى في الفترة الماضية، على الرغم من مشاركتهما مع الفريق بشكل أساسى في أكثر من مباراة.

وأخرج إيهاب جلال، اللاعب الجزائري من حساباته الفنية في المباريات المقبلة، لعدم قناعته بمستواه الفني.
يذكر أن اللاعب صاحب ال28 عامًا انضم للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 5 مباريات في مسابقة الدوري لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

المصرى اليوم

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