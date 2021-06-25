شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع حسين السيد، عضو المجلس، وطلب منه بضرورة عدم الحديث عن الصفقات خلال وسائل الإعلام.
وعلمت «المصري اليوم»، أن المدرب الفرنسي طالب إدارة الزمالك بعدم الكشف عن أسماء الصفقات أو الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية لعدم تشتيت اللاعبين خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح المدرب للإدارة على أن الموسم مازال ممتدا حتى أغسطس المقبل والفريق ينافس بقوة على بطولة الدوري، مطالبًا بعدم الإعلان من الأساس عن أي صفقة وذلك حال حسمها في الوقت الحالي.