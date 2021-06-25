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طلب ناري من كارتيرون لإدارة

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طلب ناري من كارتيرون لإدارة الزمالك طلب ناري من كارتيرون لإدارة

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ، جلسة خاصة مع حسين السيد، عضو المجلس، وطلب منه بضرورة عدم الحديث عن الصفقات خلال وسائل الإعلام.

وعلمت «المصري اليوم»، أن المدرب الفرنسي طالب إدارة الزمالك بعدم الكشف عن أسماء الصفقات أو الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية لعدم تشتيت اللاعبين خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح المدرب للإدارة على أن الموسم مازال ممتدا حتى أغسطس المقبل والفريق ينافس بقوة على بطولة الدوري، مطالبًا بعدم الإعلان من الأساس عن أي صفقة وذلك حال حسمها في الوقت الحالي.

المصرى اليوم

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