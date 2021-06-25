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عرضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، علي الثنائي عبد الله جمعة، واشرف بن شرقي، تمديد عقديهما لثلاث مواسم، حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولي اللجنة في غلق ملف التجديد للاعبي الفريق في اسرع وقت ممكن.

وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة، جلسة مع الثنائي عقب مباراة الفريق في الدوري امام مصر المقاصة، والمقررة الاثنين المقبل، وسيتم خلال الجلسة عرض القيمة المالية من قبل الزمالك بشأن تمديد عقد الثنائي.

ويأمل مسؤولو اللجنة في حسم ملف التجديد للثنائي في اسرع وقت حتي يتثني لها الدخول في التفاوض مع الصفقات الجديدة التي يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في ضمها لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، من اجل الاستعداد للمشاركة في البطولة الافريقية المقبلة.

وحدد كارتيرون، عدد من الصفقات وطالب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بضمها، وهم تدعيم مركز رأس الحربة، ولاعب الوسط المهاجم، وقلب دفاع، وظهير ايمن.