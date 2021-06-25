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الأوبرا تقدم ورشة في قيادة الأوركسترا للمايسترو أحمد الصعيدي

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الأوبرا تقدم ورشة في قيادة الأوركسترا للمايسترو أحمد الصعيدي الأوبرا تقدم ورشة في قيادة الأوركسترا للمايسترو أحمد الصعيدي

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ينظم أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الفني والمايسترو أحمد الصعيدي، ورشة عمل في مجال قيادة الأوركسترا اعتبارا من الأحد ٢٧ يونيو والتي تستمر على مدار ٦ أيام لتختتم بحفل يقام في الثانية ظهر الجمعة ٢ يوليو على المسرح الكبير ويقوده بالتناوب عدد من المشاركين في الورشة، وذلك استمرارا لدور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والهادف إلى صقل المواهب الفنية واكتشاف المبدعين في كافة المجالات الفنية

تهدف الورشة إلى تدريب الموهوبين في مجال قيادة الأوركسترا وتطوير قدراتهم والمساهمة في إكسابهم الخبرات العملية اللازمة لخلق جيل جديد منهم قادر على تقديم مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية بشكل احترافي يليق بهذا اللون من الفنون الجادة .

المصرى اليوم

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