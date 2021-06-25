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عمر خيرت يلتقي جمهوره بحفلين متتاليين بالأوبرا 5 و 6 يوليو

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عمر خيرت يلتقي جمهوره بحفلين متتاليين بالأوبرا 5 و 6 يوليو عمر خيرت يلتقي جمهوره بحفلين متتاليين بالأوبرا 5 و 6 يوليو

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين بدار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة، يومي 5،6 يوليو المقبل.

تم طرح التذاكر بالفعل للحجز الإلكتروني، وطالبت إدارة الأوبرا الحضورة ضرورة الإلتزام بنسبة الاستيعاب المحددة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار ، وسيتم التشديد على اتخاذ مسافة التباعة الاجتماعي، وشرط ارتداء الكمامات حتى أثناء الجلوس على الكراسي، والعبور من خلال بوابات التعقيم.

ومن المقرر أن يعزف «خيرت» بصحبة فرقته الموسيقية عدد كبير من المقطوعات ومنها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصري، البخيل وأنا، زي ما هي حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثاني، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما.

المصرى اليوم

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