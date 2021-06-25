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يصل سعرها لـ 60 ألف جنيها .. تعرف على أغلى أنواع المانجو في العالم

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يصل سعرها لـ 60 ألف جنيها .. تعرف على أغلى أنواع المانجو في العالم يصل سعرها لـ 60 ألف جنيها .. تعرف على أغلى أنواع المانجو في العالم

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قال حسين أبوصدام نقييب الفلاحين، إن للمانجو أنواع عديدة منها العويسي والهندي والتيمور والزبديه والصديقه والكيت والناعومي والفونس والفص وبيض العجل وبيض الشمس، لافتا إلى أن نوع مانجو الفص هو أغلي الأنواع المنتشرة في حيث يصل سعر الكيلو منها لنحو 60 جنيها، بينما نوع مانجو بيض الشمس هو أغلي الأنواع في العالم حيث يصل سعر ثمرة هذا النوع الواحده لنحو 60 ألف جنيه مصري .

وأشار «أبوصدام» أنه ورغم تشابه الأسم بين نوع المانجو بيض العجل المنتشر في مصر مع اسم المانجو بيض الشمس التي تزرع في اليابان، إلا أن هناك فروق شاسعه بين النوعين فثمرة المانجو من النوع بيض الشمس يتميز بطعم ومذاق خاص ويعد مزيج من جوز الهند والأناناس، وتزيد فيه نسبة السكر عن الأنواع الأخرى من المانجو ومعظم زراعته في اليابان ويزرع بعناية خاصه ولونه أحمر ياقوتي وشكله مستدير .

بينما ثمار المانجو من نوع بيض العجل لونها أخضر مع القليل من اللون الأحمر، وهي متوسطة الحجم بيضاوية الشكل سمكية القشرة حمضية الطعم تحتوي على ألياف ولها نكهة قوية وتباع بالكيلو والذي يتراوح من6 إلي10جنيهات.

وأكد نقيب الفلاحين أن المانجو تعتبر من أفضل الفاكهة الصيفية التي يعشقها أغلب المواطنين، متابعا أن معظم أنواعها له فوائد صحية عديدة فهي مليئة بالعناصر الغذائية المهمة والفيتامينات مثل فيتامين C وA وB 6 وB 5 وE، وتحتوي على عناصر غذائيهة مهمه مثل البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائيةو النحاس، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد .

المصرى اليوم

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