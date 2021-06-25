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تفاصيل حبس النائب السابق فى تهمة تجارة الآثار

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تفاصيل حبس النائب السابق فى تهمة تجارة الآثار تفاصيل حبس النائب السابق فى تهمة تجارة الآثار

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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس النائب السابق علاء حسانين وآخرين على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية آثار وامرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء الآثار لعرض القطع المضبوطة بحوزتهم ومعرفة مدى أثريتها وإلى أي العصور والاسر تنتمى بعد أن عثرت القوات على كمية من المضبوطات عبارة عن «تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، تمثال أوشارتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف» كما عثر على «52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني،1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل ألهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدها مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق.. وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ» وكمية أخرى من المضبوطات ليصل غجماليها 201 قطعة .

البداية كانت عندما القت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين لاتهامهم في قضية آثار بمصر القديمة.

المصرى اليوم

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